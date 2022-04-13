Tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

Osmaniye’de köylüler tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.



Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde köylüler tarafından kara akbaba bulundu. Güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra akbabayı yakalayan köylüler, ardından durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine köye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerden teslim alınan akbaba, ekipler tarafından vakit kaybedilmeden Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan kara akbabanın yapılan ilk kontrollerinde vücudunda yara bulunmadığı ve bitkin düştüğü anlaşıldı.



Genel sağlık taraması yapıldıktan sonra antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulanan akbaba tedavisinin tamamlanmasının ardından Düziçi ilçesi Düldül Dağı civarında doğaya bırakıldı.

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