Azra'nın katil zanlısının avukatından aile bireylerine dava Azra'nın akrabası Medine Haytaoğlu: “Canice katledilmiş kızımızın acısı içine yoğrulurken katilin avukatının bu tutumu acımıza acı katıyor”

Antalya’da cesedi parçalara ayrılarak vahşi bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısının avukatı, kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Azra’nın babası ve bazı aile bireylerine dava açtı.

Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısının yargılandığı dava sürüyor. Katil zanlısının avukatı Mehmet Ali Başaslan, başta, öldürülen Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu olmak üzere bazı aile bireylerine hakaret davası açtı.

“Canice katledilmiş kızımızın acısı içine yoğrulurken katilin avukatın bu tutumu acımıza acı katıyor” diyen Azra’nın akrabası Medine Haytaoğlu, “Katilin avukatı Mehmet Ali Başaslan tarafından gerek şahsıma, gerek Azra’nın babasına ve bazı diğer aile fertlerine karşı açılan davalar bizi derinden üzdü. Kızımızı bu şekilde kaybetmenin acısı bize yetiyor zaten. Avukatın bu mesnetsiz suçlamaları ve bizi daha fazla yıpratmaya yönelik tutumu hepimizi gerçekten çok üzüyor. Ama bizleri yıpratmayı ve bıktırmayı hedefleyen bu davranışlar hiçbir zaman amacına ulaşmayacak ve bizi susturmayacak. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız ve katilin en ağır cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ki başka Azralar ölmesin. Azra’nın şu anda çıkaramadığı sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haytaoğlu ailesinin avukatı Batuhan Kuru ise, “Katilin avukatı sanık müdafi, katil diyorum çünkü duruşma esnasında çok soğukkanlı bir şekilde suçunu ikrar etmiştir kendisi. Meslektaşımız başta Azra’nın babası olmak üzere bazı aile bireyleri hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyuruları neticesinde de aile bireyleri hakkında soruşturma açılmıştır” dedi.

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