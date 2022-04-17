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Şehit annesinin dramı Kanser hastası oğluna doktorlar 6 ay ömür biçti, yaşaması yurt dışından gelecek ilaca bağlı Ayşe Hayta: "Ne olur oğlumu kurtarın"

İHA

Şehit annesinin dramı Kanser hastası oğluna doktorlar 6 ay ömür biçti, yaşaması yurt dışından gelecek ilaca bağlı Ayşe Hayta: "Ne olur oğlumu kurtarın"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Tufan Büyükahraz’ın annesi Ayşe Hayta, doktorların 6 ay ömür biçtiği ve yaşamasının yurt dışından gelecek ilaca bağlı olduğunu belirttiği kanser hastası oğlu Murat Hayta için “Ciğerim tekrar yanmasın” diyerek yardım istedi.

İlçeye bağlı bağlı Sarıtanışmanlı köyünde oturan 42 yaşındaki Murat Hayta’da ilk defa 2006 yılında kanser hücreleri tespit edildi. 2006 yılından bu yana hastalığın iyileşmesine dair çeşitli tedaviler gören Murat Hayta’da geçtiğimiz yıl hem akciğerinde hem de beyninde “Troid bez malign neoplazmı” kanseri tespit edildi. Bu kötü huylu kanser için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde 10 ay içerisinde 3 defa ameliyat olan Murat Hayta’ya doktorlar 6 ay ömür biçti. Tekrar ameliyatın riskli olacağını ve ameliyat masasında ölebileceğini söyleyen doktorlar Murat Hayta için son umut yurt dışından gelecek olan ilacı gösterdi. Kutusu 60 bin TL olan ilaçtan 6 kutu reçeteye yazıldı. Murat Hayta reçeteyi Sağlık Bakanlığına gönderdi. Bakanlık ilacın yurt dışından getirilmesini onayladı. İlacın ücretini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak olmasına rağmen ilaç yurt dışından bir türlü getirilemedi.

"1 yıl olacak neredeyse, daha ilaç gelmedi"
1994 yılında Van Erciş’te PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Tufan Büyükahraz’ın annesi ve aynı zamanda ikinci evliliğinden olan kanser hastası Murat Hayta’nın annesi Ayşe Hayta, oğlu için yardım istediğini söyledi. Hayta, “28 yıl önce oğlum Tufan Büyükahraz şehit oldu. Ondan bu yana ağlıyorum. Şu anda da diğer oğlum Murat Hayta kanser hastası" dedi. Çaresiz kaldığını belirten Ayşe Hayta, "Tek isteğim dış ülkeden gelecek ilaç. Ben bu ilaca ulaşamıyorum. 1 yıl olacak neredeyse, daha ilaç gelmedi. Şehit oğlumu toprağa verdim. Bu oğlumu da toprağa vermek istemiyorum” dedi.

Yaşaması yurt dışından gelecek ilaca bağlı olan kanser hastası Murat Hayta ise, “2006 yılından bu yana kanserden dolayı bir çok ameliyat geçirdim. Son olarak kötü huylu kanser akciğerimde çıktı. Yaklaşık 1 yıldır ilacımı alamıyorum. Son çarem bu ilaç ve bu ilacın gelmesi lazım. Bu ilacı almazsam hastalık daha kötüye gidecek ve öleceğim. 1 senedir ilacı getirtmeye uğraşıyoruz bir türlü getirtemedik. Doktorlar da senin en son çaren bu ilaç diyor. Ameliyat şansım da kalmamış. Belki bu ilaç kurtarabilir yoksa öleceğim” dedi.

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