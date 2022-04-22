Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü Cesedi parçalara ayrılarak öldürülen Azra’nın babası kızına duyduğu özlem ve yaşadığı acıları şiirlerle ifade etti

Antalya’da kaybolduktan sonra vahşice öldürülen ve cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana atıldığı ortaya çıkan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası Mustafa Haytaoğlu, kızına duyduğu özlemi ve yaşadığı acıyı yazdığı şiirlerle anlatıyor.

Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ailesi kızlarının acısını unutamıyor.

Henüz kafatası dahi bulunamayan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun acılı babası Mustafa Haytaoğlu kızına duyduğu özlemi ve yaşadıkları ızdırabı yazdığı şiirlerle anlatıyor. Azra için şu ana kadar 100’e yakın şiir yazan Mustafa Haytaoğlu’nun yazdığı şiirler sosyal medyada da büyük destek görüyor.

Kızına duyduğu özlemi şiirlerle anlatan baba Mustafa Haytaoğlu, “Kızımı kaybedeli yaklaşık 8 ay oldu. İnsan bu acıyı atlatmak için bir teselli bir çıkış yolu arıyor. Yani Azra’nın acısını insanlarla bir şekilde paylaşmak istiyorum. Benim de içimde şiir yazma duygusu vardı. Geceleri sabahlara kadar uyuyamıyorum. Kızım aklımdan hiç çıkmıyor. Onunla geçirdiğim zamanlar anılar aklıma geliyor. Ben de bu duygularımı şiirlere döktüm” dedi.

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