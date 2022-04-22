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Çukurova’nın Efes’i Kastabala’da kazı çalışmaları başladı Tiyatro bölümünde oturma alanları gün yüzüne çıkartılan Kastabala Antik Kenti, turizme kazandırılacak

İHA

Çukurova’nın Efes’i Kastabala’da kazı çalışmaları başladı Tiyatro bölümünde oturma alanları gün yüzüne çıkartılan Kastabala Antik Kenti, turizme kazandırılacak

Osmaniye’de 46. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Çukurova’nın Efes’i olarak bilinen Kastabala Antik Kenti’nde kazı çalışması başlatıldı.
Osmaniye merkez Cevdetiye Beldesi Karatepe Yolu üzerinde bulunan Kastabala Antik Kenti’nin tiyatro alanında kazı çalışmaları tekrardan başladı. 46. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri dahilinde düzenlenen programda Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ve Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun 2022 yılında yeniden kazıya açılan tiyatro alanına ilk kazmayı vurdu. Tiyatro bölümünde oturma alanları gün yüzüne çıkartılan Kastabala Antik Kenti, turizme kazandırılacak
Bölgenin tam bir antik kent olduğuna değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Kastabala Antik Kenti’nde Çukurova’nın Efes’i olarak bilinen bu antik kentimizde kazı çalışmalarımızı başlattık. Kazı çalışmalarımız devam edecek. Burası tam bir antik kent. İçerisinde hamam bulunuyor, caddeleri mevcut, tiyatro alanı var. Bu kazılar devam ettikçe buranın değerleri ortaya çıkacak. Değerleri ortaya çıktığında da turizm alanında önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Kastabala Antik Kenti’nin tiyatro alanında kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, “Bugün itibariyle kısa bir ara verdiğimiz kazı kurtarma çalışmasına Kastabala’da tekrar başlamış bulunmaktayız. Burası Kastabala ören yerinin tiyatro alanı. Özellikle bu bölgeden kazı çalışmasına başladık. Bu görmüş olduğunu açık renkli oturma düzenekleri son zamanda ortaya çıkarmış olduğumuz alan. Hedefimizde burada bir buçuk metre kadar derine inip toprağı tahliye etmek var. Buraya Çukurova’nın Efes'i de diyebiliriz. Çünkü burada hala ayakta kalan sütunlu yolun olması ve tiyatral alanının olması ve Roma Döneminde buranın bir antik kent olması anlamında değerlendirilmesi anlamında gerçekten önemli bir yer” dedi.
Kazıya üniversite olarak tam destek verdiklerini belirten Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “2020 yılında başlamıştı kazılar. Daha sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararı ile yeni bir aşamaya geçildi. Teknik olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi devraldı. Arkeoloji Bölümü’ndeki çok kıymetli arkadaşlarımız buradaki kazıyı yönetiyorlar. Kazı başkanımız da Faris Demir hocamız. Zaten kendisi bu alanda ve bölge konusunda da uzman birisidir. Biz de elimizden geldiği kadar bütün imkanlarımızı kullanarak kazıya destek olacağız” ifadelerini kullandı.

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