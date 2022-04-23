Küçük Vali Sarmalı’nın ilk talimatı, Osmaniye’ye planetaryum yapılsın Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını temsili olarak 3. sınıf öğrencisi Tanem Sevim Sarmalı’ya devretti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde makamını temsili olarak 3. sınıf öğrencisi Tanem Sevim Sarmalı’ya devretti. Vali Yılmaz’ın vali olarak bir talimatı olup olmadığını sorması üzerine talimatlarını sıralayan Sarmalı, ilk olarak Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ı arayarak Osmaniye’ye planetaryum yapılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Dede Korkut İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tanem Sevim Sarmalı’ya temsili olarak valilik makamını devretti. Makama oturduktan sonra bir konuşma yapan küçük vali Sarmalı, “Şehitler Diyarı Osmaniye’mizin valilik makamını bir günlüğüne dahi olsa benim paylaştığı ve bu imkânı bana sunduğu için Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz’a teşekkür eder saygılarımı sunarım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur oysaki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar.' diyor Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yurdumuzda her yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ulusal egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın meşalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce bugün açılmıştır. 23 Nisan 1920’de Ankara’da yanan özgürlük ve bağımsızlık ateşi her Türk çocuğunun gönlünü aydınlatmıştır. Bu ateş sonsuza kadar sönmeyecektir. Bize bu cennet vatanı hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

Sarmalı’nın konuşmasının ardından Vali Erdinç Yılmaz’ın vali olarak bir talimatı olup olmadığını sorması üzerine “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere çizdiği İstikbal Göklerdedir” diyerek başladığı sözlerinin ardından gökyüzünü, gezegenleri ve yıldızları tanıyabilmek için Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ı arayarak, Osmaniye’ye planetaryum yapılması talimatını verdi. Daha sonra Belediye Başkanı Kadir Kara’yı arayan Sarmalı, çocuklar için oyun alanlarının çoğaltılmasını istedi.

Ziyaret sonunda konuşan Vali Yılmaz, "Sayın Valimiz çok başarılıydı. Öyle güzel temsil etti ki gurur duydum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Dede Korkut İlkokulu Müdürü Mehmet Bereketoğlu, Tanem’in Annesi Mine Sarmalı ile öğretmeni Sorella Dönmez de yer aldı.

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