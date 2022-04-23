Çocuklar Vali Yılmaz’la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi Çeşitli etkinlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocuklardan Vali Erdinç Yılmaz’a sevgi seli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar Vali Yılmaz’la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi Çeşitli etkinlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocuklardan Vali Erdinç Yılmaz’a sevgi seli

İHA

Çocuklar Vali Yılmaz’la fotoğraf çektirmek için yarışa girdi Çeşitli etkinlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocuklardan Vali Erdinç Yılmaz’a sevgi seli

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmaniye’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte dev Türk bayrağının dalgalandırılmasının ardından çocuklar Vali Erdinç Yılmaz ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yılmaz, yanına gelen her bir çocukla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmaniye’de Salih Bahçeli İlkokulu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda okul Müdürü Ömer Benli ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak günün anlam ve önemine binaen katılımcılara birer konuşma yaptılar. Öğrencilerin halk oyunlarıyla devam eden programda ortaya renkli görüntüler çıkarken ‘Ay yıldızlı bayrağım’ gösterisi etkinliğe katılanlara büyük bir coşku hissettirdi. Son olarak öğrenciler tarafından seslendiren koro sonunda açılan dev Türk bayrağını öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri hep bir elden sallayarak dalgalandırdı.
Öte yandan, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona eren etkinlikte, çocuklar Vali Erdinç Yılmaz’a yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar tarafından sevgi seline maruz kalan Vali Yılmaz ile fotoğraf çektirmek için yarışa giren öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Yanına gelen çocuklarla sohbet eden Vali Yılmaz, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük Vali Sarmalı’nın ilk talimatı, Osmaniye’ye planetaryum yapılsın Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını temsili olarak 3. sınıf öğrencisi Tanem Sevim Sarmalı’ya devretti
YEREL HABERLER Küçük Vali Sarmalı’nın ilk talimatı, Osmaniye’ye ...
Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu Türkiye’nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu’nda açıldı
YEREL HABERLER Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli ...
Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor meydana indirildi
YEREL HABERLER Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler ...
Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Çukurova’nın Efes’i Kastabala’da kazı çalışmaları başladı Tiyatro bölümünde oturma alanları gün yüzüne çıkartılan Kastabala Antik Kenti, turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Çukurova’nın Efes’i Kastabala’da kazı çalışmaları ...
Osmaniye'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Osmaniye’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Osmaniye’de 725 arıcıya 108 ton şeker desteği sağlandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Osmaniye’de Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 725 arıcıya 108 ton kristal toz şeker dağıtıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 725 arıcıya 108 ton şeker desteği ...
Öğrenciler "Eğlence ile 4 Yetenek" projesini tanıttı
YEREL HABERLER Öğrenciler "Eğlence ile 4 Yetenek" projesini tanıttı
Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere döktü Cesedi parçalara ayrılarak öldürülen Azra’nın babası kızına duyduğu özlem ve yaşadığı acıları şiirlerle ifade etti
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen kızının acısını şiirlere ...
Osmaniye’de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak
YEREL HABERLER Osmaniye’de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Erkenci çileğin kilosu 20 liraya düştü Osmaniye'de şubat ayında hasadına başlanan çileğin kilosu 25 ila 30 lira bandında satılırken, üretimin artmasıyla birlikte fiyatı 18 ila 20 liralara geriledi
YEREL HABERLER Erkenci çileğin kilosu 20 liraya düştü Osmaniye'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.