TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Karaman FK: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karaman FK’ya 20 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Enes Berk Güçlü xx, Uğur Aydoğdu xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Emrah Öztürk dk. 79 ?), Mehmet Sefa Etöz x, Burak Temir x (Ahmet Hakan Demirli dk. 46 xx), Ali Sinan Gayla xx (Ali Mevran Ablak dk. 85 ?), Fatih Çakır 46 xx, Mustafa Acar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Mert Korkmaz x (Ahmet Ayhan dk. 46 xx), Onur Kızıltaş xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 62 xx), Umut Koray Öz xx

Karaman FK: Kemal Mert Özyiğit xxx, Ömer Faruk Taş xx, Ahmet Karaman xx, Selahattin Enes Kılıç xx (Emirhan Atilla dk. 85 ?), Abdullahi Ali Jama Telli xxx, Burak Gürler xx, Süleyman Okçu xx (Rıfat Merzifonluoğlu dk. 85 ?), Bekir Yücedağ xx (Emrullah Öz dk. 54 xx), Mehmet Emre Kurt xx, Hami Baytar xx (Batuhan Işık dk. 68 xx), Yunus Teke xx

Goller: Abdullahi Ali Jama Telli (dk. 16), (dk. 90+6 pen.) (Karaman FK)

Sarı Kartlar: Mehmet Sefa Etöz, Ahmet Ayhan (Osmaniyespor FK), Rıfat Merzifonluoğlu, Bekir Yücedağ, Hami Baytar, Emrullah Öz (Karaman FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.