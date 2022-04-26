Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü



OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulup ağır yaralanan Ümit Doğan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karaçay Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Doğan, tabancayla vurularak yaralandı. Doğan, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez OSMANİYE, (DHA)

2022-04-26 01:27:21



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