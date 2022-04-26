Osmaniye’de gözaltına alınan 185 kişiden 17’si tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 185 kişiden 17’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 1’i av tüfeği 7’si tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 185 kişiden 17’si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet tüfek fişeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet bıçak, 43,47 gram metamfetamin, 9,16 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.