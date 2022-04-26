Pencere pervazında mahsur kalan serçe kurtarıldı

Osmaniye Belediyesi Hizmet Binası'nın zemin katında alüminyum pencere pervazı içinde mahsur kalan serçe, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah mesaiye gelen belediye personeli pencerelerin dış cephesinden sürekli bir kuş sesi geldiğini fark etti. Sürekli aynı noktadan gelen sesin alüminyum pencere pervazı içinde mahsur kalan kuştan geldiğini belirleyen çalışanlar, kuşu kurtarmak için harekete geçti. Belediyenin teknik personeli keski, pense, tornavida ve çekiç yardımı ile pencere pervazının alt kısmını dikkatli bir şekilde kesti. Kuşa zarar vermemek için titiz bir şekilde çalışmasını sürdüren görevli, pense yardımı ile açtığı kısmı genişletti. Serçe, açılan kısımdan birden uçarak gözden kayboldu. Kurtarma çalışmasına ait o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

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