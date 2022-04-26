Mustafa Sarıgül: Devletimiz, 250 bin kader mahkûmuna da kucak açmalı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz, 250 bin kader mahkûmuna da kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı" dedi.

Mustafa Sarıgül, Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde af çağrısı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahkûm ailelerinden ve cezaevlerindeki kader mahkûmlarından aldığı bilgiler, öğrendiği sorunlar nedeniyle 9 Nisan´da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Mustafa Sarıgül, "O günden bu yana çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de bu amaçla buradayım. Yaptığım af çağrısının üç gerekçesi var. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık, geçim sıkıntısı ve kutuplaşma nedeniyle toplum gergin, toplum huzursuz, toplumsal barışa ihtiyacımız var. Cezaevleri doldu, taştı. 7 kişilik koğuşlarda 3040 yurttaşımız kalmakta. Yargılamaların biraz acele yapıldığını, pandemi koşulları içerisinde dosyalara yeteri kadar bakılmadığı konusunda da yoğun şikâyetler almaktayız. Bu gerekçelerle bugün Osmaniye´den bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu bir kere daha gösterelim" dedi.

Cezaevlerinden çıkacak olan kader mahkumlarına maddi ve manevi destek yapılması gerektiğini de ifade eden Sarıgül, "Bizim devletimiz büyük devlettir. Biz devletimize, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan insanlarız. 5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz, 250 bin kader mahkûmuna da kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-04-26 19:12:01



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