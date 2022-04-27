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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evden çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde bir evden çalınan televizyonun bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştirdiği adresteki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler televizyonu çalan şahsın U.G. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın yapan JASAT ve Kadirli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri U.G.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından U.G. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen televizyon da sahibine teslim edildi.

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