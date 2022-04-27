Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan S.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen S.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.