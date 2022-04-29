Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.