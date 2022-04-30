Eşini ve oğlunu öldürün cinayet zanlısı firari baba, ölü olarak bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde eşini ve oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı baba, ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana gelen olayda baba Ömer Sevimli, henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli’yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olay yerinden 80 ABY 693 plakalı hafif ticari araçla kaçan Sevimli’nin aracı gece saatlerinde Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Ömer Sevimli’yi arama çalışmalarına devam ederken Sevimli, sabah saatlerinde terk ettiği aracının yaklaşık 300 metre uzaklığında bulunan kendisine ait buğdaya tarlasının içerisinde kendini vurmuş halde ölü olarak bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.