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Bakan Yanık: Elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunuyoruz

DHA

Bakan Yanık: Elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunuyoruz


İbrahim EMÜLKamil ŞEKER/OSMANİYE, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye ilçelerinde şehit aileleriyle bir araya geldi. Bakan Yanık, "Yerelde ve merkezi hükümette elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz" dedi.
Sabah saatlerinde Osmaniye'ye gelen Bakan Yanık, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'i ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ilçede yaşayan ailesiyle bir araya geldi. Bakan Yanık, şehidin 2 yaşındaki kızı Mesude Irmak'a oyuncak, aileye de Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve şehidin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti. Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz'ı da ziyaret eden Yanık, hemşehrileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Bakan Yanık, "Biz kafamızı bu coğrafyada nereye çevirsek bir şehit yakınına, annesine, babasına, eşine, evladına denk geliriz. Şairin tam da 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' dediği yer burasıdır. Dolayısıyla biz, bu toprağın evladı olarak vatan müdafaasını ve sevgisini ne kadar önemsiyor, kutsal biliyorsak aynı şekilde bu toprağı geliştirmek, verimli hale getirmek, üretmek zorundayız. Memleketin sınır müdafaası ne kadar kıymetliyse memleketin ekonomik müdafaasına da aynı ciddiyetle sarılmak zorundayız" diye konuştu. 
'HİZMETKAR OLMAYA GELDİK' SÖZÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ'
Bakan Yanık, AK Parti hükümetleri olarak aralıksız sürdürdükleri hizmetleri milletin izniyle devam ettireceklerini kaydederek, "Yerelde ve merkezi hükümette elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bizim en başından beri, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesi başladığı günden itibaren iddiamız, taahhüdümüz ve sözümüz millete hizmettir, hizmetkarlıktır. Başka hiçbir iddiamız olmadı bugüne kadar, başka söylediğimiz hiçbir şey olmadı. 'Biz millete hizmetkar olmak için geldik' dedik ve o sözü devam ettiriyoruz. O sözü yerelde belediyelerimizle, merkezde hükümetimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün temsilcileriyle beraber sürdürüyoruz, bundan sonra da Allah'ın izniyle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 
Bakan Yanık, şehit Piyade Er Hüseyin Çelik'in ailesini de ziyaret etti. Yanık, şehidin annesi Emine Çelik ile ziyarette yer alan şehit polis memuru Şahinbey Türk'ün annesi Pakize Türk'ün elini öptü, annelere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Bakan Yanık'a programlarında Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu eşlik etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-04-30 16:28:25

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