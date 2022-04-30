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Bakan Yanık: Elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunuyoruz (2)

DHA

Bakan Yanık: Elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunuyoruz (2)


'GEZİ OLAYLARINI, 15 TEMMUZ´U, AK PARTİ KAPATMA DAVASINI UNUTMADIK'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye´de belediye ve valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeği öncesi konuşan Bakan Yanık, Türkiye´nin medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödediğini belirterek, "Merhum Başbakan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan´ın yaşadığı acı tecrübeleri bu toplum artık yaşamasın diye kendini öne atan bir lider var. Bizler, 17-25 Aralık operasyonunu, MİT TIR'ları krizini, gezi olaylarını, AK Parti kapatma davasını ve 15 Temmuz´u unutmadık. Bunların üstünü örtmeye çalışan lobilerin varlığını daima hatırlamalıyız" diye konuştu.  
Bakanlık olarak ülke refahı adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yanık, sosyal yardımlar bağlamında Osmaniye´de 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 3 milyar TL kaynak aktarıldığını dile getirdi. AK Parti hükümetlerinin her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Yanık, "Bakanlığımızın hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri, çocuk hizmetleri, kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik hizmetler, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit yakınları ve gazi hizmetleri, sosyal yardımlar şeklinde devam ediyor" dedi. (DHA)İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-04-30 21:38:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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