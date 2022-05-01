Osmaniye Valisi Yılmaz: "Vaka sayısı sıfırlandı"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kentteki korona virüs vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün korona virüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniye’m. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek kent oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.