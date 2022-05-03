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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Osmaniye’de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’de otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde OsmaniyeKadiri yolu Cevdetiye Beldesi civarında meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilerek tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi alınan Hüseyin Doğan müdahalelere rağmen kurtarılmazken diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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