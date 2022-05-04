Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

İHA

Bir asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde bir asır önce başlayan, tüm köylülerin köy meydanında toplanarak birbirleriyle bayramlaşma geleneği günümüzde de devam ediyor.
Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde köy halkı büyük dedelerinden kalan bayramlaşma geleneğini sürdürmek için bayramın 2’nci veya 3’üncü günü köy meydanında toplanarak toplu şekilde bayramlaşıyorlar. Bir geleneği yaşatmak adına köyde bulunanlar veya köyden taşınmış olup il dışında yaşayan Höyük köylüleri, bayramda bir araya gelip köy meydanında toplanıyorlar. Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten Höyük köyü muhtarı İmral Kara, “Genelde bayramın 2. veya 3. günü atalarımızdan bu yana gelen dayanışma ve tanışma kaynaşma olarak yaptığımız bayramlaşma geleneği günümüzde de devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu gelenek devam eder” dedi. Höyük köyü Osman Karaoğulları Dernek Başkanı Bülent Kara ise “Bu geleneksel etkinliğimiz asırlar boyu süren bir etkinlik. Dedelerimizden bu yana süre gelen bir etkinlik. Bizde onlardan devraldığımız bu geleneği devam ettiriyoruz. Kalabalık bir şekilde katılımla bayramlaşma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Osmaniyeli çift meraktan başladıkları çilek üretiminde taleplere yetişemiyor Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Tahsin Gürsoy, yarım dönüm arazi üzerinde merakla başladığı çilek üretimini 20 dönüme çıkardı
YEREL HABERLER Osmaniyeli çift meraktan başladıkları çilek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.