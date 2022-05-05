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İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor Üç arkadaş kurdukları serada domates, salatalık, marul yetiştiriyor

İHA

İzledikleri videodan etkilenip sera kuran gençler topraksız tarım yapıyor Üç arkadaş kurdukları serada domates, salatalık, marul yetiştiriyor

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde üç genç, izledikleri videodan esinlenerek köylerinde kurdukları serada topraksız tarım yapıp domates, salatalık, marul yetiştiriyor.
İlçeye bağlı Höyük Köyünde yaşayan Mehmet Aşık (25), Ramazan Yalnız (25) ve Cengiz Kara (23) isimli üç arkadaş “Serada topraksız tarım” konulu izledikleri bir videodan esinlenerek, köyde bulunan evin önüne sera kurmak için kolları sıvadı. Ailelerinin de desteğini alan üç arkadaş önce sera kurup ardından serayı topraksız tarım için elverişli hale getirdiler. Sera’nın içerisine su devir daimini yapacak olan bir dinamo ve bitkilerin içerisinde yetişeceği su boruları yerleştirdiler. Kurdukları serada çeşitli ürünler ekip yetiştirmeyi deneyen arkadaşlar, şu günlerde domates, salatalık, marul yetiştiriyor.
İzledikleri haber ve videolardan esinlenip bu serayı kurduklarını belirten Mehmet Aşık, “Üç arkadaş bu seramızı kurduk. Daha sonra deneme aşamamız oldu çilek ektik. Daha sonra marul yetiştirdik. Şu anda ise domates ve salatalık ektik yetiştiriyoruz. Amacımız ilerleyen süreçte seramızı büyütmeyi ve genişletmeyi düşünüyoruz” dedi.
Serayı kuranlardan Ramazan Yalnız ise serada ki sistemi anlatarak, “Seramız topraksız gördüğünüz gibi. Burada havuz sistemimiz var. Seranın bir bölümü durgun havuz sistemi ile yetişen ürünlerden bir kısmı ise akarsu da yetişen ürünlerden oluşuyor. Akarsu dinamo sayesinde devir daim yapıyor. Şu anda marul domates, salatalık yetiştiriyoruz. Şu anda domates ve salatalığın mevsimi onun için bu ürünleri seçtik. Ürünlerimiz topraksız su ile yetişiyor. Bitkilerin topraktan aldığı mineralleri suyun içerisine koyuyoruz” diye konuştu.
Seranın ortağı Cengiz Kara ise “Topraksız serada ürün yetiştirmeye 2 sene önce başladık ve şu anda çok iyi gidiyoruz bence. Daha önce deneme ekimleri yapmıştık. Şu anda para kazanmaya da başladık satışlarımızı yaptık. Salatalığımız oluyor şu anda kısmet olursa hasat edip satacağız. Sistemimizi tam oturtturduğumuz zaman seramızı büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

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