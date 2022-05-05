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Maganda kurbanı zurnacıyı kurtarmaya çabası yetmedi Düğünde maganda kurşunu ile ölen zurnacıyı hastaneye götüren köy muhtarı Murat İspir konuştu: "Arabamla en yakın hastaneye yetiştirdim ama kurtaramadık” "Bugünden sonra düğünlerde benim köyümde artık hiçbir şekilde silah atılmayacak sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağım”

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde düğünde magandanın silahından çıkan kurşunla vurulan zurnacıyı hastaneye götüren muhtar Murat İspir, "Arabamla en yakın hastaneye yetişirdim ama kurtaramadık" dedi.

Maganda kurbanı zurnacıyı kurtarmaya çabası yetmedi Düğünde maganda kurşunu ile ölen zurnacıyı hastaneye götüren köy muhtarı Murat İspir konuştu: "Arabamla en yakın hastaneye yetiştirdim ama kurtaramadık” "Bugünden sonra düğünlerde benim köyümde artık hiçbir şekilde silah atılmayacak sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağım”

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde düğünde magandanın silahından çıkan kurşunla vurulan zurnacıyı hastaneye götüren muhtar Murat İspir, "Arabamla en yakın hastaneye yetişirdim ama kurtaramadık” dedi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesikkeli köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş'ı Kesikkeli köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti.
Olayın yaşandığı Kesikkeli köyünün muhtarı Murat İspir olay anını anlatarak, “Köyümüzde elim bir kaza sonucunda müzisyen bir arkadaş silah kazasında maalesef rahmetli oldu. Biz devamlı olarak duyurular yapmamıza rağmen ne yazık ki düğünlerde bu silah atma işini önleyemedik. Olay benim gözümün önünde meydana geldi. Ben yaralanan vatandaşı ambulans gelene kadar zaman kaybetmeyelim diye arabama alarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Ama maalesef kurtaramadık. Bugünden sonra da yeniden bir mücadeleye gireceğim düğünlerde benim köyümde artık hiçbir şekilde silah atılmayacak sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağım” dedi.

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