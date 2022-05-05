Osmaniye’de heyelan köy yolunu kısmen ulaşıma kapadı, istinat duvarını yıktı

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Osmaniye’de şiddetli yağış nedeniyle Serinova köyünde bir evin istinat duvarı yıkılırken Aşağı Karderesi köyünde de meydana gelen heyelan sonucu köy yolu kısmen ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıda bulunulan Osmaniye’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Serinova köyünde aşırı yağışa dayanamayan istinat duvarı yıkılırken Bahçe ilçesi Aşağı Karderesi köy girişinde de yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen ihbarlar neticesinde heyelan yaşanan bölgelere AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kısmen ulaşıma kapanan Aşağı Karderesi köyünde yolun tamamen açılması için çalışmalar başlatıldı.

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