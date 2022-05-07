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Şiddetli sağanakla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu Osmaniye’de yaklaşık 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti

İHA

Şiddetli sağanakla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu Osmaniye’de yaklaşık 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti

Osmaniye’de yaklaşık 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış, akarsuların debisini yükseltti. Karaçay deresi üzerine kurulan yapay şelaleden dökülen suların görsel şölenini fırsat bilen vatandaşlarda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerden öncesinden Akdeniz Bölgesi için verdiği şiddetli yağış uyarısından Osmaniye de nasibini aldı. Yaklaşık 2 gün boyunca etkili olan şiddetli yağış kentte bazı olumsuzları meydana getirirken, akarsuların da debisini yükseltti. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karaçay mesire alanı yakınında bulunan yapay şelaleden dökülen sular görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten iki kademeli olarak akan suların oluşturduğu şöleni fırsat bilen vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kent genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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