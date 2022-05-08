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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı yapıldı

İHA

Osmaniye’de Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı yapıldı

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu anısına Osmaniye'de düzenlenen Akdeniz OffRoad Kupası 1. ayak yarışı tamamlandı.
Antalya’da Gazetecilik Bölümü okurken öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun anısına düzenlenen Akdeniz OffRoad Kupası 1. Ayak yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kadirli Belediyesi ve Kadirli OffRoad Kulübü iş birliğiyle Topraktepe köyünde özel olarak oluşturulan pistte gerçekleşti. Yarışlara S1, S2, S3 ve S4 klasmanında 17 ilden 23 araç katıldı. Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Azra Gülendam Haytaoğlu’nun annesi Mezide ile babası Mustafa Haytaoğlu tarafından başlatılan yarışlarda sporcular yaklaşık 5 kilometreden oluşan 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda S1 kategorisinde Umut Akardoğan, S2'de Hacı Ali Şan, S3'te Mustafa Gül ve S4'te Çağdaş Bağdatlı birinci oldu.
Kupa ve madalya töreninden önce konuşan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz offroad yarışına vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici oldu. Azra Gülendam Haytaoğlu kızımızın anısına düzenlenen bu yılki yarışlarda kıyasıya mücadeleler oldu. TOSFED ve Kadirli OffRoad Kulübüne böyle güzel bir organizasyonu Kadirli’mizde düzenledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

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