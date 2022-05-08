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Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD yetişti

İHA

Kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD yetişti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gezmeye çıktığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşen vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeni Farsak köyünde gezmeye çıkan F.B. isimli bir vatandaş dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düşmenin şiddetiyle ayağı kırıldığı belirlenen F.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık, jandarma, AFAD ekipleri ile köylülerin desteğiyle sedye üzerinde 5 kilometre taşındı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan F.B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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