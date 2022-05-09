Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler Osmaniye’de baharla birlikte çiçek açan gelincikler buğday tarlasını kırmızıya bürüdü

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Osmaniye’de baharla birlikte çiçek açan gelincikler buğday tarlasını kırmızıya bürüdü.

Osmaniye’de yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler buğday tarlasını adeta kırmızı renge boyadı. Yeşil ile kırmızı renklerin oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken kendiliğinden açan ve ince dallı ve narin yapraklardan oluşan gelincikler buğday tarlasını süsledi.

Havadan görüntülenen eşsiz manzara doyumsuz görsel şölen sundu.

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