Osmaniye'de jandarma 1328 internet sitesini kapattı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de, jandarma ekipleri aralarında yasa dışı bahis, bankacılık-oltalama, uyuşturucu-uyarıcı madde satışı, müstehcen ve terör propandası yapan içeriklerin de olduğu 1328 internet sitesini kapattı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği'ne bağlı ekipler 793 yasa dışı bahis, 245 müstehcen içerik, 215 bankacılık-oltalama ile uyuşturucu-uyarıcı madde satışı ve PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin propagandasını yapan internet sitelerinin de aralarında olduğu yayınları belirledi. Daha sonra mahkeme kararıyla erişim engeli ve içerik çıkarılması yapılarak, toplam 1328 sitenin kapatılması sağlandı. Şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-05-10 12:02:52
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