Bebek arabasında, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışan küçük Ali Haydar yaralandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, bebek arabasında aniden hareket eden asansör kabini ile duvar arasında sıkışan 1,5 yaşındaki Ali Haydar Demir, ağır yaralandı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi 7003 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki bir daireye misafir olarak gelen ismi öğrenilemeyen kadın, oğlu Ali Haydar Demir'in içinde olduğu bebek arabasıyla asansöre bindi. 4'üncü katta inen anne, bebek arabasını çıkarmaya çalıştığı sırada asansör bilinmeyen nedenle harekete geçti. Bu sırada bebek arabası, asansörle duvar arasında sıkıştı. Bebek arabasındaki Ali Haydar, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Demir, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-05-10 17:10:48
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