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Osmaniye’de ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Osmaniye’de ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisi açıldı

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisi açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce (DKMP) Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisi açıldı. Arı kuşu, Turaç, Çeltikçi, Şahin, Puhu gibi 25 kuş türünün yer aldığı sergiyi ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, fotoğraflar hakkında bilgiler aldı.
Osmaniye’nin kuş zenginliğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle ‘Göçler Güç Olmasın’ fotoğraf sergisini açtılar. Sergide şunu gördük gerçekten Osmaniye’de çok güzel kuş türleri var. Osmaniye’nin bu zenginliğini de görmekten çok mutu olduk. Biliyorsunuz Kırmıtlı Kuş Cennetimiz var. Bu türlerin hemen hepsi buraya uğruyor. Orası da kuşlar için gerçekten çok güzel bir mekan. Ben böylesine güzel bir çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Serginin açılışına Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra DKMP 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Turgay Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Oktay Deniz katıldı.

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