Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir vatandaş tarafından arka ayakları felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir vatandaş tarafından arka ayakları felçli olarak bulunan sincap Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde tedaviye alındı.

Bahçe ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde gezerken sincap gördü. Sincap’a yaklaşan vatandaş, kaçamadığını görünce gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sincabı yakaladı. Daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi’ni arayan vatandaş durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından ilk kontrolü yapılan sincap, vakit kaybedilmeden Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Burada Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından tedaviye alınan sincabın arka ayaklarından felçli olduğu belirlendi. İlk tedavisi yapılan sincap Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde gözlem altına alındı.

Yaralı sincabın tedaviye cevap vermesi halinde doğaya bırakılacağı, cevap vermemesi halinde de hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.

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