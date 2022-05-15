Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Osmaniye genelinin yerel kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra da yağış ile birlikte yer yer kuvvetli olarak esecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Beklenen yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Osmaniye il geneli, Adana'nın kuzeyi (Karaisalı, Aladağ, İmamoğlu, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batısında (Andırın, Göksun, Afşin) yerel kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.