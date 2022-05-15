Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip, öldü

Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Recep Tayyip Yurtkal, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22:30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yurtkal´ın, evine misafirliğe giden Rafet G., bir müddet ev halkı ile oturduktan sonra evine dönüş yapmak için park halindeki 80 DV 686 plakalı kamyonetine bindi. Bu sırada İsmail Yurtkal´ın 2 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yurtkal, Kamyoneti ile hareket eden Recep G.'nin kullandığı kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin üzerinden geçtiği talihsiz çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Tayyip, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-05-15 02:24:29
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