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Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları, merkeze bağlı Yarpuz köyü yolu üzerinde kasasında kaçak kesilmiş odun bulunan bir kamyoneti durdurdu. Gerekli yasal işlemlerin yapılması için merkeze bağlı Dereli köyünde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekilen kamyonetteki 4 kişi, orman muhafaza memurlarına saldırdı. Saldırıda yaralanan orman muhafaza memuru A.Y, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olaya karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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