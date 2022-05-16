Osmaniye’de gözaltına alınan 165 kişiden 8’i tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de gözaltına alınan 165 kişiden 8’i tutuklandı

İHA

Osmaniye’de gözaltına alınan 165 kişiden 8’i tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 165 kişiden 8’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 2’si av tüfeği 4’ü tabanca olmak üzere 6 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 165 kişiden 8’i tutuklandı.
Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet çalıntı araç, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tüfek fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet buluntu bisiklet, 1 adet buluntu motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 5 adet çalıntı motosiklet, 1 adet bıçak, 110 TL kumar parası ile 7,45 gram eroin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı bulunan yavru karaca biberonla besleniyor Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yavru karaca biberonla ...
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü
YEREL HABERLER Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü
Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına ...
Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip, öldü
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip, ...
Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı
Osmaniye’de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Osmaniye’de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını ...
Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Festivali etkinlikleri mendil kapmaca yarışması ile başladı
YEREL HABERLER Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Festivali ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sokak köpeğinin kalçasında oluşan tümör ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Sokak köpeğinin kalçasında oluşan tümör ameliyatla ...
Osmaniye’de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.