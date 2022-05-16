Osmaniye’de Haluk Levent rüzgarı esti

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında Haluk Levent konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcıya binlerce üniversite öğrencisi eşlik etti.

Osmaniye Kokut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Bahar Şenlikleri’ üniversite kampüsünde başladı. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla kampüs içerisinde çeşitli etkinlerin gerçekleştirildiği şenliğin ilk gününde Haluk Levent sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Gece boyunca doyasıya eğlenen binlerce öğrenci, Haluk Levent’in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden Haluk Levent, zaman zaman sahneden inerek öğrencilerle birlikte şarkı söyledi.

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