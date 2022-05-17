Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede, saat 18.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye ile Aşağıçiyanlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, mısır ve buğday tarlalarına zarar verdi. Dolu yağışıyla her yer beyaza bürünürken, tarım arazilerindeki zararın miktarının ise yarın gündüz saatlerinde tespit edileceği bildirildi (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-05-17 20:25:51



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