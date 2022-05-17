'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi Çamiçi Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H.E. idaresindeki 80 BB 094 plakalı otomobil ile B.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.İ. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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