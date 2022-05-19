Derste kalp krizi geçiren akademisyen, toprağa verildi



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi´nde (OKÜ) ders anlattığı sırada kalp krizi geçiren öğretim üyesi Dr. Murat Gök'ün (44) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Gök, dün öğrencilerine ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gök, hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından hastane morgundan alınıp, Çağsak Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile OKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Prof. Dr. Coşkun Özalp, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. Murat Gök´ün cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL

Öte yandan Murat Gök´ün vefatı nedeniyle üniversite yerleşkesinde devam eden OKÜ Bahar Şenlikleri'nin kalan etkinlikleri iptal edildi. Bunun yanı sıra Gök´ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencileri ise odasının kapısını çiçeklerle ve duygularını ifade ettikleri küçük notlarla donattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-05-19 14:51:18



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