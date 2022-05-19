Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili araziler zarar gördü.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, ilçe merkezine yağmur olarak düşerken ilçeye bağlı köylerde dolu olarak yağdı. Yağış dolayısıyla ana caddeler ve sokaklar su ile doldu bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan ilçeye bağlı bir çok köyde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışından dolayı köylerde meyve ağaçları ve ekili tarım arazileri zarar gördü.

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