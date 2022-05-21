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Vali Yılmaz: “Uyuşturucunun temelinde sigara olduğunu görüyoruz” Osmaniye’de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde “Narkorehber Eğitim Modülü” semineri düzenlendi

İHA

Vali Yılmaz: “Uyuşturucunun temelinde sigara olduğunu görüyoruz” Osmaniye’de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde “Narkorehber Eğitim Modülü” semineri düzenlendi

Osmaniye’de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen “Narkorehber Eğitim Modülü” seminerinde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Sigarayla da mücadele etmemiz gerekiyor. Uyuşturucunun temelinde sigara olduğunu görüyoruz. Önce sigara içerek başlıyor maalesef arkası geliyor” dedi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Narkorehber ve Narkolog Projesi doğrultusunda rehber öğretmenlere “Narkorehber Eğitim Modülü” semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, uyuşturucunun temelinde sigara olduğuna değindi.

“Öldürme oranı en yüksek olan metamfetamin kullanımı çok artıyor”
Uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Hepinizin, uyuşturucu ile mücadelenin öneminin çok farkında olduğunu biliyorum. Birlik ve beraberlik içinde en iyi sonuçları alacak çalışmayı ortaya koymak amacı içinde hareket etmek zorundayız. Son zamanlarda uyuşturucu çeşitleri içerisinde en tehlikelilerinden biri olan hatta öldürme oranı en yüksek olan metamfetamin kullanımı maalesef çok artıyor. Uyuşturucu ile elbette topyekûn mücadele edeceğiz ama bu çok ön plana çıkmaya başladı, bu illetle nasıl mücadele etmemiz gerekir bunun yöntemlerini gerçekten iyi belirlememiz lazım. Bunu yok edebilecek, sıfırlayabilecek ne yapabiliriz, gerçekten çok üzerinde düşünüp, çalışmalıyız. Ben ilin valisi olarak bu konuda üzerime ne düşüyorsa sizlerle beraber yapmaya hazırım. Siz kıymetli öğretmenlerimizin de çok başarılı sonuçlar ortaya koyacağınıza, güzel bir koordinasyon içinde bunu ciddi anlamda azaltacağınıza inanıyorum. Lütfen, okulumuz, çevremiz ve ilimizde bu mücadeleyi en iyi şekilde nasıl yaparız bunun üzerinde çalışalım. Sizden bu anlamda öneriler bekliyorum” diye konuştu.

“Uyuşturucunun temelinde sigara olduğunu görüyoruz”
Uyuşturucu yüzünden ailelerin çile çektiğini yuvaların yıkıldığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Sigara ile de mücadele etmemiz gerekiyor. Uyuşturucunun temelinde sigara olduğunu görüyoruz. Önce sigara içerek başlıyor maalesef arkası geliyor. Uyuşturucuya hiç alışmadan, bu bataklığa hiç sürüklenmeden baştan önlemek çok daha önemli. Siz değerli öğretmenlerimiz her biriniz okullarınızda bu işin öncüsü olmalısınız, çocuklarımızı bu illetten koruyacak çalışmaları yapmalısınız, aileleri bilinçlendirmeli ve ailelerle irtibatta olmalısınız. Hangi çocuğumuz buna sürükleniyor bunu önceden tespit edersek, onu bu işten döndürmek çok daha kolay. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin temelinde anne ile işbirliği var. Çocuğunun bir yanlışa sürükleneceğini ilk fark edecek olan annedir. Ama anne fark edemiyorsa bunu siz değerli öğretmenlerimiz fark etmelisiniz. Bunun başka bir yolu yok. İyi gözlemleyeceğiz, işe kendimizi vereceğiz, bu mücadele bizim mücadelemiz diyeceğiz. Bu illet yüzünden aileler ne çileler çekiyor, ne yuvalar yıkılıyor. Bizim burada hepimizin sorumluluğu yok mu? İyi düşünmeliyiz arkadaşlar, sizden çok güzel çalışmalar bekliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliğinde görevli Narkorehber Polis Memuru Feyzi Ayıntaplı tarafından, ‘Narkorehber Eğitim Modülü’nün sunumu yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından Osmaniye’nin uyuşturucuyla mücadele deki durum değerlendirmesi ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapmasıysa seminer son buldu.
Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen seminere, Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katı ile rehber öğretmenler katıldı.

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