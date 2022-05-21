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Osmaniye’de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Osmaniye Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları yeniden yaşatıldı

İHA

Osmaniye’de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Osmaniye Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları yeniden yaşatıldı

Osmaniye Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları yeniden yaşatıldı.
Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Masal Park’ta yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivalde mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutan birçok oyun çocuklar tarafından yeniden yaşatıldı. Osmaniye Belediyesi Eğitim Merkezi oyun sınıfı öğrencilerince atık malzemelerden elde edilerek giyilen oyunun sergilenmesiyle devam eden festivalde Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu öğrencileri halk oyunlarını sundu.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Sevgili çocuklar biz bu etkinleri sizler için yapıyoruz. Sizler için yapmaktaki amacımız kendi örf ve geleneğimizde yer alan oyunları öğrenmeniz ve sizden sonraki nesiller aktarmanızdır. Bilgisayar çağında yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Her geçen biraz daha yapay zekanın hayatımıza hakim olduğu bir süreci bir dönemi yaşıyoruz. Elbette bilgiye veriye ulaşmak önemli, mutlaka bunlara yapacaksınız. Bunları yaparken bir odaya kapanıp bütün zamanınızı geçirmeniz dışında başka hayatlarında olduğunu sizin gibi başka çocuklarında olduğunu bilmeniz ve o çocuklarla beraber birlikte asırlardan beri gelen oyunları oynayarak daha sosyal birey olarak yetişmeniz için bu festivalleri yapıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, BBP İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen, MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur ve Osmaniye Gazeteciler Başkanı İsrafil Avcı tarafından dereceye giren öğrenciler ödülleri verildi.

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