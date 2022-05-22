Osmaniye'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, sıcaklıkların 2 ila 3 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kuzey kıyıları, Adana’nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 3 derece düşeceği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Pazartesi sabah ilk saatlerde (02:0009:00) Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kuzey kıyıları, Adana’nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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