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Osmaniye'de göçük altında kalan işçi yaralandı Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda yaralı işçi bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkartıldı

İHA

Osmaniye'de göçük altında kalan işçi yaralandı Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda yaralı işçi bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkartıldı

Osmaniye'de yağmur suyu drenaj boru hattında çalışan bir işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu işçi, bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olay, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur suyu drenaj boru hattında çalışan Ökkeş Türker (41) isimli bir işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan işçi yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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