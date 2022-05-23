Kadirli’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü.
Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve aralıksız devam eden sağanakta cadde ve sokaklar su ile kaplanırken, bazı işyerlerini de su bastı. Cemalpaşa Mahallesi'nde yaklaşık yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu KadirliSumbas yolu trafiğe kapandı. Şehir merkezindeki Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolunda da su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.