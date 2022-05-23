Kadirli'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

İlçede saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Araçlar, caddeleri kaplayan su birikintilerinden güçlükle geçerken, bazı araçlar ise suda kaldı. Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle Savrun Çayı'nın debisinin de yükseldiği öğrenildi. Ekiplerin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-05-23 23:21:12



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