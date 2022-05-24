Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 1623 Mayıs tarihleri arasında 35 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 43 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 326.95 gram metamfetamin, 138.01 gram eroin, 17.29 gram esrar, 33 kök Hint keneviri, 6.92 gram Hint keneviri tohumu, 57 adet sentetik ecza, 0.86 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 bin 475 TL para ele geçirildi.

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