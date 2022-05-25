Osmaniye’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

OsmaniyeMerkezKüllü Köyü kırsalında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Korkutlar Jandarma Özel Harekat timlerince icra edilmekte olan Eren Abluka12 Şehit J.Er Cüneyt Kırlı operasyonu çerçevesinde, OsmaniyeMerkezKüllü Köyü kırsalında 24 Mayıs 2022 tarihinde JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.