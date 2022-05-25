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Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi: “İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık” “Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür”

İHA

Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi: “İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık” “Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür”

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerini istila eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Binlerce çekirge tarım arazilerinde bir arada görüntülenirken, salgın yapabilen zararlı tür çekirgeyle mücadele başlatıldı.
Türkiye’de önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ekili tarım alanlarında çok sayıda çekirge popülasyonu görüldü. Tarım arazilerini istila eden çekirgelerden kurtulmak isteyen çiftçiler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu’yla birlikte Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı. Çekirgeyle mücadele de 1 dekar alanda yapılan ilaçlamanın binlerce dönüm arazide etkili olacağını ifade eden Çerçi, salgın yapabilen ve zararlı tür olan çekirgeyle mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, çekirgeyle mücadelenin çiftçilerin için önemli olduğunu belirterek, “Yenifarsak köyündeyiz. Çiftçilerimizin ve muhtarımızın çekirge şikâyeti bizlere ulaştı. Bizlerde geldik yerinde inceledik. Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önceki yıllarda böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık. Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz. Çekirgeyle iki türlü mücadele yöntemi var. Birincisi yavru ikincisi de ergin mücadelesidir. Biz şimdi yavru mücadeleyi yapacağız. Çekirgeler yavru dönemlerinde uyuşuk oluyorlar. Şuan 1 dekarlık alanda yaptığımız ilaçlamayla binlerde dönüm alandaki zararlıyı engelleyeceğiz” diye konuştu.

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